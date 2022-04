Spekulation bestätigt: Finanzinvestoren prüfen neues Gebot für Aareal Bank

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben nach dem erst vor Kurzem gescheiterten Übernahmeversuch weiter Interesse an der Aareal Bank . Der Gewerbeimmobilienfinanzierer teilte am Dienstagmorgen in Wiesbaden mit, dass die beiden Finanzinvestoren ein neues Übernahmeangebot in Betracht ziehen und bestätigte damit einen Bericht der...