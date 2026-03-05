Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sondierungen laufen 05.03.2026 22:06:00

Spekulationen um ChatGPT-Werbung beflügeln Trade Desk-Aktie

Spekulationen um ChatGPT-Werbung beflügeln Trade Desk-Aktie

Der KI-Pionier OpenAI steht offenbar vor einer strategischen Kehrtwende, die das bisherige Geschäftsmodell grundlegend erweitern könnte.

• OpenAI sondiert Werbeintegration in ChatGPT
• Partner: Trade Desk als führende Programmatic-Advertising-Plattform
• Potenziell neue Einnahmequelle neben Abos und Lizenzen

Wie das Branchenmagazin "The Information" berichtet, hat das Unternehmen hinter ChatGPT erste Sondierungsgespräche mit dem Werbetechnologie-Spezialisten Trade Desk geführt.

Kommt ChatGPT bald mit Werbung?

Ziel dieser frühen Verhandlungen war es demnach auszuloten, ob und wie OpenAI Werbeflächen innerhalb seiner KI-gestützten Produkte verkaufen könnte. Dieser Schritt würde bedeuten, dass sich das Unternehmen neben den Einnahmen aus Abonnements und Lizenzgebühren eine dritte, potenziell gewaltige Einnahmequelle erschließt.

Die Wahl des möglichen Partners ist dabei kein Zufall. Trade Desk gilt als einer der wichtigsten unabhängigen Akteure im Bereich des Programmatic Advertising und verfügt über die notwendige Infrastruktur, um digitale Werbeplätze in Echtzeit zu versteigern. Durch eine solche Partnerschaft könnte OpenAI Werbung schalten, ohne selbst eine komplexe eigene Anzeigenplattform von Grund auf neu bauen zu müssen.

Aggressive Umsatzplanung durch Anzeigenformate

Der Vorstoß in den Werbesektor ist "The Information" zufolge dabei maßgeblich vom wirtschaftlichen Zugzwang getrieben. Interne Schätzungen von OpenAI gingen demnach davon aus, dass die Integration von Anzeigen den Umsatz im Endkundengeschäft im laufenden Jahr auf etwa 17 Milliarden US-Dollar verdoppeln könnte. Das rasante Wachstum zeigt sich bereits in den aktuellen Zahlen: Insgesamt soll der annualisierte Umsatz des Unternehmens Ende Februar 2026 bereits die Marke von 25 Milliarden US-Dollar überschritten haben - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 21,4 Milliarden US-Dollar zum Jahresende 2025.

Fokus auf US-Markt und Partnerschaften

Erste Testläufe für Werbeeinblendungen in ChatGPT sollen demnach bereits angelaufen sein. Momentan beschränken sich diese Versuche auf den US-amerikanischen Markt und zielen auf volljährige Anwender ab, die entweder die kostenfreie Variante oder die preiswerteren Abomodelle wie "Go" nutzen, heißt es in dem Bericht weiter.

Aktie von Trade Desk hebt ab

Am Markt kamen die Nachrichten positiv an. OpenAI ist zwar (noch) nicht börsennotiert, die Aktie von Trade Desk legte aber an der NASDAQ letztlich satte 18,36 Prozent auf 29,79 US-Dollar zu.

Falls OpenAI wirklich Werbung in ChatGPT schaltet, würde damit von heute auf morgen einer der attraktivsten Werbeplätze im Internet entstehen. Dass OpenAI dabei anscheinend auf die Technik von Trade Desk setzt, ist eine Art Ritterschlag: Es zeigt, dass das Unternehmen der erste Ansprechpartner für modernste KI-Plattformen ist. Investoren hoffen nun, dass Trade Desk zum wichtigsten Tor für alle Marken wird, die ihre Anzeigen in KI-Chatbots platzieren wollen.

Ein weiterer wichtiger Punkt aus Investorensicht ist die Unabhängigkeit: Während Giganten wie Google und Meta ihre Werbewelten streng abschotten, bietet Trade Desk eine offene Alternative an. Wenn nun ein Schwergewicht wie OpenAI - das selbst auf riesigen Datenmengen sitzt - diese Technik nutzt, ist das ein riesiger Vertrauensbeweis. Es bestätigt, dass Trade Desk technisch die Nase vorn hat, wenn es um den automatischen Ein- und Verkauf von digitaler Werbung geht.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie im Fokus - Welche Rolle Energiesicherheit im Krisenmarkt nun spielt
Broadcom-Aktie hebt nach Umsatz- und Gewinnplus ab - Erwartungen übertroffen
DHL-Aktie nichtsdestotrotz schwächer: Starkes Ergebnis - weiteres Wachstum in 2026 angepeilt

Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

mehr Analysen
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 260,15 0,41% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 570,00 0,19% Meta Platforms (ex Facebook)
The Trade Desk Inc (A) 26,14 1,89% The Trade Desk Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen