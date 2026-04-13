Spekulationen um NVIDIA-Deal treiben Aktien von Dell Technologies und HP an

Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant NVIDIA auf der Suche nach einer Übernahme, womit NVIDIA die PC-Landschaft neu formieren will.

Dell Technologies setzte seinen Rekordlauf fort und stieg an der NYSE zuletzt um 5,84 Prozent auf 188,18 US-Dollar. Für HP ging es um 3,81 Prozent auf 18,96 US-Dollar hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. NVIDIA zeigen sich daneben an der NASDAQ bei 188,68 US-Dollar kaum verändert. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab.

NEW YORK (dpa-AFX)