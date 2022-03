Spekulationen um US-Zinsanhebungen treiben Banken und Anleihe-Renditen

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf höhere Gewinne durch aggressivere US-Zinserhöhungen greifen Anleger bei Finanzwerten beherzt zu.

Wegen der hohen Rohstoffpreise legten sie sich am Dienstag auch Aktien von Energiekonzernen und Bergwerksbetreibern ins Depot. Staatsanleihen warfen Investoren dagegen in hohem Bogen raus.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Dienstag um jeweils etwa ein Prozent auf 14.473,20 beziehungsweise 3916,88 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones rückte 0,6 Prozent vor. Der Ausverkauf bei Bonds trieb die Renditen der zehnjährigen Titel aus den USA und Deutschland auf 2,364 beziehungsweise 0,497 Prozent.

Genährt wurden die Zinsspekulationen von den jüngsten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der für die kommenden Monate Erhöhungen um einen halben Prozentpunkt nicht ausschloss. "Powell hat klar gemacht, dass die Fed diesmal keine halben Sachen macht", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Sie wollen die Inflation um jeden Preis unter Kontrolle bringen."

Die gelassene Reaktion der Aktienanleger auf Powells Äußerungen erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners mit dem Vertrauen in die Umsicht der US-Notenbank. "Hier gehen alle davon aus, dass die Fed nur so stark erhöhen wird, dass es der Wirtschaft nicht schadet."

Dies verhalf dem europäischen Banken-Index zu einem Kursplus von 2,4 Prozent. Der Branche winken bei steigenden Zinsen höhere Gewinne aus dem klassischen Kreditgeschäft.

ÖLPREIS GIBT NACH - WOHL KEIN EU-EMBARGO RUSSISCHER IMPORTE

Bei den Rohstoffen spielte der russische Einmarsch in die Ukraine weiter die entscheidende Rolle. So ging der Ölpreis auf eine Berg- und Talfahrt. Am Abend notierte die Sorte Brent aus der Nordsee ein knappes Prozent im Minus bei 114,63 Dollar je Barrel (159 Liter). "Es ist ziemlich klar, dass die deutsche Wirtschaft bei einem Importstopp für russisches Öl zum Erliegen kommen würde", sagte John Kilduff, Partner beim Vermögensberater Again Capital. Daher scheue die EU einen Bann.

Auch für Nickel ging es erneut abwärts. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall verbilligte sich um knapp neun Prozent auf 28.620 Dollar je Tonne. Börsianer werteten es als Zeichen einer Normalisierung, dass der Preis erstmals seit Wiederaufnahme des Handels vor rund einer Woche nicht um den maximal möglichen Prozentsatz gefallen ist. Anfang März hatte die Börse LME den Handel vorübergehen ausgesetzt, nachdem sich der Preis wegen des Ukraine-Krieges binnen weniger Stunden verdoppelt hatte. Russland ist ein wichtiger Nickel-Lieferant.

STARKE NIKE-ZAHLEN GEBEN ADIDAS UND PUMA AUFTRIEB

Bei den Aktienwerten rückten die Sportartikel-Hersteller ins Rampenlicht, nachdem Branchenprimus Nike ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt hatte. Der Schlüssel hierzu sei die Verbesserung beim Nachschub gewesen, kommentierte Analyst Camilo Lyon vom Brokerhaus BTIG. Wegen des unsicheren Konjunkturumfeld mahnte er aber zur Zurückhaltung beim Kauf von Nike-Papieren, da jederzeit mit Kursrücksetzern gerechnet werden müsse. Die Titel steuerten dennoch an der Wall Street mit einem Plus von zeitweise fast sieben Prozent auf den größten Tagesgewinn seit einem Dreivierteljahr zu. Die Aktien der Rivalen Adidas, Puma und Under Armour rückten bis zu 3,2 Prozent vor.

Gefragt waren auch die Aktien von Tesla, die an der Wall Street 2,3 Prozent zulegten. Der Elektroauto-Bauer eröffnete seine Fabrik in der Nähe von Berlin und übergab die ersten Fahrzeuge "made in Germany" an Kunden.