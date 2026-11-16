SPEL Semiconductor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SPEL Semiconductor hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 86,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at