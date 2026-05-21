SPEL Semiconductor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SPEL Semiconductor ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SPEL Semiconductor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,730 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 21,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SPEL Semiconductor 24,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,170 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SPEL Semiconductor -4,560 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,14 Prozent auf 62,80 Millionen INR. Im Vorjahr hatte SPEL Semiconductor 78,64 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at