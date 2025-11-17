SPEL Semiconductor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SPEL Semiconductor hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,70 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 13,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at