Spentex Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Spentex Industries hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 677,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at