23.01.2026 06:31:28
Spentex Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Spentex Industries lud am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -474,00 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spentex Industries ein EPS von 4,70 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Spentex Industries 316,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 422,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
