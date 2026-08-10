Spentex Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spentex Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -3,700 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 304,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 81,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at