Spentex Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Spentex Industries hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -49,200 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,18 Prozent auf 443,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 555,6 Millionen INR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,430 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -44,490 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Spentex Industries 3,96 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 542,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 616,17 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at