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WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044

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Harnwegsinfektionen 18.06.2026 17:11:00

Spero Therapeutics-Aktie im Plus, GSK leichter: Antibiotikum Utebzi vor US-Markteinführung nach FDA-Freigabe

Spero Therapeutics-Aktie im Plus, GSK leichter: Antibiotikum Utebzi vor US-Markteinführung nach FDA-Freigabe

Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.

GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte.

Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.

Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 19,12 GBP. Die Spero Therapeutics-Aktie hatte am Vortag an der NASDAQ 23,83 Prozent auf 2,11 US-Dollar verloren, notiert am Donnerstag aber 2,61 Prozent höher bei 2,1650 US-Dollar.

Von Mauro Orru

DOW JONES

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