Spero Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spero Therapeutics hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 94,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at