Spero Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spero Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at