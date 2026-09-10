voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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10.09.2026 15:12:34
Sperre der Donau trifft Voestalpine - Dürre des Sommers wirkt nach
Im Sommer musste Ungarn das Atomkraftwerk Paks vom Netz nehmen, weil Kühlwasser fehlte. Eine Sohlschwelle in der Donau soll das lösen, blockiert aber die Schiffe. Das trifft die LieferkettenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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