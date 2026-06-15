KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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15.06.2026 07:04:00

Sperre von Anthropics KI-Modellen: China soll Zugriff auf Mythos gehabt haben

Hinter der Sperre von Fable und Mythos soll nicht nur der angebliche Jailbreak stecken. Laut einer anonymen Quelle soll China Zugriff auf Mythos gehabt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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