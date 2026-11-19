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19.11.2026 06:31:38
Sperrungen und Behinderungen wegen Ukraine-Gipfel
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen internationaler Konferenzen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs müssen sich die Menschen in Berlin auf Beeinträchtigungen im Verkehr einstellen. Ab heute wird es laut Polizei zu "weiträumigen Sperrungen" im gesamten Regierungsviertel kommen. Auch der U-Bahnverkehr ist betroffen: Die U5 wird demnach zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag halten.
Schifffahrten im Regierungsviertel sind ebenfalls nicht möglich. Zudem ist der Berliner Luftraum gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die An- und Abreise von Staatsgästen werde zu weiteren Behinderungen führen, hieß es.
Dies gilt auch für die Zubringerstraßen zum Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Nach Angaben der Polizei Brandenburg ist teils mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Sie riet Flugreisenden, auf Verkehrshinweise zu achten und gegebenenfalls mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen Berlin-Brandenburg einzuplanen.
Hunderte zusätzliche Polizeikräfte im Einsatz
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zu einem Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer eingeladen. Am Freitag beginnt dann ein großes deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum in Berlin-Mitte. Zu weiteren Beeinträchtigungen kann es laut Verkehrsinformationszentrale in der City West im Bereich der Budapester Straße wegen der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato kommen.
Die Polizei begleitet die internationalen Konferenzen mit gefährdeten Teilnehmern allein heute mit etwa 2.500 Einsatzkräften zusätzlich. Auch am Freitag sollen Hunderte Polizistinnen und Polizisten zusätzlich im Einsatz sein - zumal am Nachmittag erneut eine Demonstration der Gruppe "Gen Z regelt" geplant ist. Laut Gewerkschaft der Polizei wird die Berliner Polizei auf massive Unterstützung aus Bund und Ländern angewiesen sein./mvk/DP/zb
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