Spetz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spetz lud am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spetz -0,080 CAD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen CAD, gegenüber 0,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 73,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at