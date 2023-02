Spezialanlagenbauer Aixtron auf Wachstumskurs

Düsseldorf (Reuters) - Der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer Aixtron will nach Zuwächsen 2022 auch im neuen Geschäftsjahr weiter zulegen.

Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 463 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. 2023 peilt der Konzern Erlöse in einer Bandbreite von 580 bis 640 Millionen Euro an. Das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte 2022 um sechs Prozent auf rund 105 Millionen Euro. Aixtron habe dabei auch von einem starken vierten Quartal profitiert.

"Die aktuellen Megatrends Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung sorgen in unseren Kernmärkten für anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Produkten", erklärte Vorstandschef Felix Grawert. Er will auch die Profitabilität weiter steigern. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll im neuen Jahr auf 25 bis 27 Prozent nach zuletzt stabilen 23 Prozent verbessert werden. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 31 Cent je Aktie erhalten - ein Cent mehr als zuvor.

