Sphera Franchise Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sphera Franchise Group hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 RON ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 RON je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 405,9 Millionen RON gegenüber 403,4 Millionen RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at