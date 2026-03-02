02.03.2026 06:31:29

Sphera Franchise Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sphera Franchise Group veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 RON. Im Vorjahresviertel hatte Sphera Franchise Group 0,680 RON je Aktie erwirtschaftet.

Sphera Franchise Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 419,8 Millionen RON abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 404,9 Millionen RON erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,49 RON. Im letzten Jahr hatte Sphera Franchise Group einen Gewinn von 2,50 RON je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,57 Milliarden RON ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

