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03.09.2026 06:31:29
Sphera Franchise Group präsentierte Quartalsergebnisse
Sphera Franchise Group ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sphera Franchise Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 RON ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 RON je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sphera Franchise Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 376,6 Millionen RON. Im Vorjahresviertel waren 382,6 Millionen RON in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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