Sphera Franchise Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sphera Franchise Group hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 378,0 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,6 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at