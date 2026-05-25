|
25.05.2026 06:31:29
Sphera Franchise Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sphera Franchise Group hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 378,0 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,6 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!