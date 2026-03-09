Sphere 3D gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sphere 3D gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 69,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,600 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sphere 3D in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Sphere 3D hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 73,700 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,800 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 32,69 Prozent auf 16,61 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 11,18 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,900 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 11,50 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at