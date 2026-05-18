Sphere 3D stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sphere 3D hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 31,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at