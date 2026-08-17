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17.08.2026 06:31:29
Sphere 3D veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sphere 3D hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Sphere 3D vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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