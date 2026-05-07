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07.05.2026 06:31:29
Sphere Entertainment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sphere Entertainment lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 386,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sphere Entertainment einen Umsatz von 280,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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