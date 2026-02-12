Sphere Entertainment Aktie
WKN DE: A2P2R5 / ISIN: US55826T1025
|
12.02.2026 15:50:32
Sphere Entertainment Stock Climbs 17% As Company Swings To Profit In Q4
(RTTNews) - Stock of Sphere Entertainment Co. (SPHR) is rising about 17 percent during Thursday morning trading as the company turned to profit in the fourth quarter, reporting a net income of $57.6 million compared with a net loss of $125.9 million in the previous year.
The company's stock is currently trading at $111.71, up 17.57 percent or $16.63, over the previous close of $94.91 on the New York Stock Exchange. It has traded between $23.89 and $115.70 in the past one year.
Revenues during the quarter rose 28 percent, to $394.3 million from last year's $308.3 million.
Aktien in diesem Artikel
|Sphere Entertainment
|97,50
|21,88%
