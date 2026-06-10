SPI aktuell: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 18 912,38 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,367 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,219 Prozent höher bei 18 923,45 Punkten, nach 18 882,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 18 889,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 997,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, stand der SPI noch bei 18 122,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SPI einen Wert von 17 040,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,67 Prozent. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 35,39 Prozent auf 6,58 CHF), Adval Tech (+ 11,50 Prozent auf 44,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,91 Prozent auf 6,10 CHF), EvoNext (+ 4,18 Prozent auf 1,75 CHF) und Vetropack A (+ 3,21 Prozent auf 19,30 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,52 Prozent auf 0,32 CHF), ams-OSRAM (-4,06 Prozent auf 16,76 CHF), IVF HARTMANN (-3,86 Prozent auf 124,50 CHF) und SoftwareONE (-3,65 Prozent auf 8,19 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 350 813 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 283,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at