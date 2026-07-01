ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Marktbericht
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01.07.2026 15:58:44
SPI aktuell: Das macht der SPI nachmittags
Am Mittwoch fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,71 Prozent auf 19 873,91 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,097 Prozent leichter bei 19 995,95 Punkten in den Handel, nach 20 015,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 008,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 849,52 Punkten.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,503 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 18 837,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 133,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der SPI auf 16 573,80 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,94 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 11,01 Prozent auf 6,05 CHF), Perrot Duval SA (+ 10,26 Prozent auf 50,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8,25 Prozent auf 0,22 CHF), Tecan (N) (+ 7,79 Prozent auf 174,40 CHF) und SHL Telemedicine (+ 6,86 Prozent auf 1,09 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen EvoNext (-8,33 Prozent auf 2,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,68 Prozent auf 6,64 CHF), ams-OSRAM (-4,58 Prozent auf 16,65 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,63 EUR) und Medacta (-3,38 Prozent auf 131,40 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 384 980 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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