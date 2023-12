SPI aktuell: Gewinne im SPI

So bewegt sich der SPI am Nachmittag.

Am Freitag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 14 247,89 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,884 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 274,58 Zählern und damit 0,269 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 236,35 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 216,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 319,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,065 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, stand der SPI bei 13 747,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wurde der SPI mit 14 596,92 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Stand von 14 346,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 1,45 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Talenthouse (+ 42,86 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (+ 18,79 Prozent auf 2,28 CHF), Spexis (+ 11,76 Prozent auf 0,06 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9,33 Prozent auf 9,73 CHF) und ASMALLWORLD (+ 8,57 Prozent auf 1,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Leonteq (-18,69 Prozent auf 31,75 CHF), Tornos SA (-8,14 Prozent auf 4,85 CHF), DocMorris (-5,85 Prozent auf 58,70 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-5,44 Prozent auf 100,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 27 830 000 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,957 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Varia US Properties-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

