Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Index im Fokus
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04.05.2026 12:26:55
SPI aktuell: SPI am Montagmittag im Minus
Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,91 Prozent auf 18 381,88 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,357 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,203 Prozent fester bei 18 588,73 Punkten, nach 18 551,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 601,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 381,88 Zählern.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 18 123,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der SPI mit 18 618,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 685,46 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,765 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.
SPI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 9,97 Prozent auf 0,35 CHF), Molecular Partners (+ 5,30 Prozent auf 3,38 CHF), Arbonia (+ 4,12 Prozent auf 4,30 CHF), SoftwareONE (+ 3,26 Prozent auf 7,12 CHF) und Cicor Technologies (+ 3,20 Prozent auf 141,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Perrot Duval SA (-11,45 Prozent auf 40,20 CHF), GAM (-6,72 Prozent auf 0,08 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,72 Prozent auf 101,00 CHF), Sankt Galler Kantonalbank (N) (-4,51 Prozent auf 614,00 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-3,80 Prozent auf 2 280,00 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 295 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Investis Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|4,49
|1,01%
|Banque Cantonale du Jura SA
|100,00
|-5,66%
|Cicor Technologies Ltd.
|154,00
|2,80%
|Curatis AG
|24,10
|-1,23%
|EvoNext Holdings AG
|1,02
|-1,92%
|GAM AG
|0,08
|-2,45%
|Graubuendner Kantonalbank
|2 420,00
|-6,20%
|Investis Holding AG
|158,00
|-0,63%
|MindMaze Therapeutics
|0,38
|9,88%
|Molecular Partners AG
|3,56
|1,71%
|Perrot Duval SA
|40,20
|-11,45%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|353,40
|-0,95%
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|665,00
|-5,00%
|SoftwareONE
|7,65
|4,08%
|UBS
|36,89
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 392,88
|-0,85%
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