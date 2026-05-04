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Index im Fokus 04.05.2026 12:26:55

SPI aktuell: SPI am Montagmittag im Minus

SPI aktuell: SPI am Montagmittag im Minus

Der SPI zeigt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,91 Prozent auf 18 381,88 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,357 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,203 Prozent fester bei 18 588,73 Punkten, nach 18 551,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 601,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 381,88 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 18 123,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der SPI mit 18 618,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 685,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,765 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 9,97 Prozent auf 0,35 CHF), Molecular Partners (+ 5,30 Prozent auf 3,38 CHF), Arbonia (+ 4,12 Prozent auf 4,30 CHF), SoftwareONE (+ 3,26 Prozent auf 7,12 CHF) und Cicor Technologies (+ 3,20 Prozent auf 141,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Perrot Duval SA (-11,45 Prozent auf 40,20 CHF), GAM (-6,72 Prozent auf 0,08 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,72 Prozent auf 101,00 CHF), Sankt Galler Kantonalbank (N) (-4,51 Prozent auf 614,00 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-3,80 Prozent auf 2 280,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 295 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Arbonia AG 4,49 1,01% Arbonia AG
Banque Cantonale du Jura SA 100,00 -5,66% Banque Cantonale du Jura SA
Cicor Technologies Ltd. 154,00 2,80% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 24,10 -1,23% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,02 -1,92% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -2,45% GAM AG
Graubuendner Kantonalbank 2 420,00 -6,20% Graubuendner Kantonalbank
Investis Holding AG 158,00 -0,63% Investis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,38 9,88% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,56 1,71% Molecular Partners AG
Perrot Duval SA 40,20 -11,45% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 353,40 -0,95% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sankt Galler Kantonalbank (N) 665,00 -5,00% Sankt Galler Kantonalbank (N)
SoftwareONE 7,65 4,08% SoftwareONE
UBS 36,89 -1,47% UBS

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SPI 18 392,88 -0,85%

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