SPI aktuell: SPI am Montagnachmittag fester

Der SPI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:39 Uhr 0,22 Prozent auf 19 815,06 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,605 Prozent höher bei 19 890,91 Punkten, nach 19 771,23 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 935,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 773,04 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI stand noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 19 954,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 530,92 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Calida (+ 7,96 Prozent auf 13,84 CHF), DocMorris (+ 5,68 Prozent auf 12,09 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,39 Prozent auf 1,07 CHF), Molecular Partners (+ 4,35 Prozent auf 3,36 CHF) und GAM (+ 4,00 Prozent auf 0,07 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Newron PharmaceuticalsAz (-22,56 Prozent auf 8,10 CHF), Curatis (-11,75 Prozent auf 16,90 CHF), ASMALLWORLD (-8,45 Prozent auf 0,65 CHF), Xlife Sciences (-5,83 Prozent auf 9,70 CHF) und Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 538 682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 315,923 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at