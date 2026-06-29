SPI aktuell: SPI am Montagnachmittag mit Gewinnen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 19 990,51 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 19 974,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 954,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 999,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 905,30 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der SPI bei 19 157,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 17 552,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 16 607,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 111,52 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 14,29 Prozent auf 1,04 CHF), EvoNext (+ 10,42 Prozent auf 2,65 CHF), DocMorris (+ 6,14 Prozent auf 8,81 CHF), LEM (+ 4,47 Prozent auf 467,50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,05 Prozent auf 19,02 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-8,22 Prozent auf 0,04 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,31 Prozent auf 7,10 CHF), Adval Tech (-4,70 Prozent auf 44,60 CHF), Varia US Properties (-3,57 Prozent auf 13,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,46 Prozent auf 0,21 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 186 586 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 294,929 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at