SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain

Für den SPI geht es am Dienstagnachmittag aufwärts.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,08 Prozent stärker bei 18 157,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,420 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1,27 Prozent höher bei 18 192,57 Punkten, nach 17 964,17 Punkten am Vortag.

Bei 18 290,66 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 067,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 18 691,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der SPI noch bei 17 761,37 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 17 142,95 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,463 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 574,72 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Gurit (+ 19,62 Prozent auf 31,40 CHF), Sensirion (+ 15,41 Prozent auf 57,30 CHF), Idorsia (+ 9,81 Prozent auf 3,98 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,73 Prozent auf 28,90 CHF) und Sonova (+ 7,05 Prozent auf 203,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Lindt (-10,45 Prozent auf 10 880,00 CHF), Lindt (-8,33 Prozent auf 112 200,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,83 Prozent auf 45,20 CHF), Barry Callebaut (-3,67 Prozent auf 1 363,00 CHF) und Arbonia (-3,35 Prozent auf 4,33 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 096 780 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,699 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI hat die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at