27.02.2026 15:58:47
SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich
Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,23 Prozent fester bei 19 195,63 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,535 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,236 Prozent stärker bei 19 196,79 Punkten, nach 19 151,61 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19 309,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 155,16 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,742 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 295,85 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 17 640,02 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 17 110,23 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,23 Prozent aufwärts. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten registriert.
Tops und Flops im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 19,49 Prozent auf 7,05 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,88 Prozent auf 0,13 CHF), Gurit (+ 4,43 Prozent auf 27,10 CHF), Curatis (+ 4,42 Prozent auf 18,90 CHF) und Swiss Re (+ 4,27 Prozent auf 136,65 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Rieter (-9,14 Prozent auf 3,08 CHF), Georg Fischer (-5,11 Prozent auf 48,06 CHF), Idorsia (-5,06 Prozent auf 3,75 CHF), Sulzer (-4,65 Prozent auf 168,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4,62 Prozent auf 0,70 CHF) unter Druck.
Die teuersten SPI-Konzerne
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 353 617 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 326,260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
2026 weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
