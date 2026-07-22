SPI aktuell: SPI am Nachmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,43 Prozent höher bei 20 182,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,251 Prozent tiefer bei 20 044,52 Punkten, nach 20 095,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 040,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 234,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19 570,81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der SPI mit 18 485,68 Punkten berechnet. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 16 618,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,63 Prozent nach oben. Bei 20 370,23 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 12,45 Prozent auf 51,50 CHF), Cicor Technologies (+ 12,29 Prozent auf 133,40 CHF), Adecco SA (+ 9,23 Prozent auf 22,02 CHF), Sonova (+ 6,19 Prozent auf 212,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,96 Prozent auf 12,28 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil VAT (-7,17 Prozent auf 650,20 CHF), ALSO (-5,83 Prozent auf 187,40 CHF), Swatch (I) (-4,99 Prozent auf 177,05 CHF), Swatch (N) (-4,97 Prozent auf 35,35 CHF) und EFG International (-4,54 Prozent auf 17,26 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 875 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 288,832 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at