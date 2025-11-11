SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker

Um 15:42 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 1,48 Prozent auf 17 433,52 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,446 Prozent fester bei 17 255,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 179,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 255,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 433,52 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, stand der SPI noch bei 16 567,52 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Wert von 15 852,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 22,67 Prozent auf 9,20 CHF), BioVersys (+ 8,27 Prozent auf 27,50 CHF), Swatch (N) (+ 6,07 Prozent auf 35,64 CHF), Swatch (I) (+ 5,88 Prozent auf 176,35 CHF) und Schlatter Industries (+ 5,21 Prozent auf 20,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Molecular Partners (-5,78 Prozent auf 3,10 CHF), ASMALLWORLD (-5,63 Prozent auf 0,76 CHF), Klingelnberg (-4,31 Prozent auf 10,00 CHF), BVZ (-3,67 Prozent auf 1 050,00 CHF) und Gurit (-2,86 Prozent auf 10,20 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 563 599 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,298 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

