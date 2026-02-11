ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Marktbericht 11.02.2026 17:59:39

SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Der SPI gönnte sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Der SPI schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 684,41 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,473 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 18 668,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 691,34 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 592,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 717,55 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 18 502,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der SPI mit 17 503,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der SPI 16 852,48 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 727,63 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 5,08 Prozent auf 14,90 CHF), Orell Fuessli (+ 3,24 Prozent auf 127,50 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,91 Prozent auf 2,12 CHF) und Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 673,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Schindler (-10,30 Prozent auf 280,40 CHF), Schindler (-10,29 Prozent auf 266,00 CHF), ASMALLWORLD (-9,09 Prozent auf 0,60 CHF), Swissquote (-6,76 Prozent auf 405,60 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-6,76 Prozent auf 276,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 357 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316,469 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,73 6,62% ASMALLWORLD AG
Compagnie Financiere Tradition S.A. 290,00 -0,68% Compagnie Financiere Tradition S.A.
Evolva Holding AG 0,98 3,16% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 1,80% GAM AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 2,31 -0,86% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,31 0,77% Kudelski S.A. (I)
Orell Fuessli AG 138,00 -0,72% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 407,60 0,25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,82 1,95% Santhera Pharmaceuticals AG
Schindler AG (PS) 322,00 3,21% Schindler AG (PS)
Schindler AG NA 305,50 2,35% Schindler AG NA
Swisscom AG 769,50 2,33% Swisscom AG
Swissquote AG (N) 448,00 0,86% Swissquote AG (N)
UBS 35,34 -0,84% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 763,25 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen