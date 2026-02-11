SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Der SPI schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 684,41 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,473 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 18 668,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 691,34 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 592,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 717,55 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 18 502,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der SPI mit 17 503,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der SPI 16 852,48 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 727,63 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 5,08 Prozent auf 14,90 CHF), Orell Fuessli (+ 3,24 Prozent auf 127,50 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,91 Prozent auf 2,12 CHF) und Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 673,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Schindler (-10,30 Prozent auf 280,40 CHF), Schindler (-10,29 Prozent auf 266,00 CHF), ASMALLWORLD (-9,09 Prozent auf 0,60 CHF), Swissquote (-6,76 Prozent auf 405,60 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-6,76 Prozent auf 276,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 357 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316,469 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

