Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 20 953,83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,651 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 20 956,96 Punkte an der Kurstafel, nach 20 936,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 953,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 971,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,75 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 20 271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der SPI bei 20 223,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der SPI mit 17 218,49 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,86 Prozent zu Buche. Bei 21 440,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit BELIMO (+ 4,81 Prozent auf 773,00 CHF), Huber + Suhner (+ 3,10 Prozent auf 173,20 CHF), SFS (+ 2,99 Prozent auf 144,60 CHF), INFICON (+ 2,94 Prozent auf 161,20 CHF) und Molecular Partners (+ 2,68 Prozent auf 2,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-5,74 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,26 Prozent auf 0,90 CHF), Edisun Power Europe (-3,27 Prozent auf 71,00 CHF), Schlatter Industries (-3,00 Prozent auf 19,40 CHF) und EvoNext (-2,62 Prozent auf 2,23 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 231 604 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 353,283 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at