SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Am Freitag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent fester bei 19 136,95 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,436 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 19 114,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 084,30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 136,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 114,57 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,353 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 395,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 255,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, bei 16 791,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,90 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,17 Prozent auf 0,09 CHF), DocMorris (+ 4,03 Prozent auf 7,22 CHF), Logitech (+ 3,08 Prozent auf 90,42 CHF), SKAN (+ 3,07 Prozent auf 53,80 CHF) und Implenia (+ 2,99 Prozent auf 62,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-7,89 Prozent auf 0,04 CHF), Schlatter Industries (-3,61 Prozent auf 18,70 CHF), Villars SA (-3,33 Prozent auf 580,00 CHF), ASMALLWORLD (-3,33 Prozent auf 0,58 CHF) und Edisun Power Europe (-2,92 Prozent auf 66,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 461 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,833 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at