SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,05 Prozent auf 18 699,00 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,469 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,054 Prozent leichter bei 18 679,00 Punkten, nach 18 689,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 679,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 727,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 502,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 179,19 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Stand von 16 767,21 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 727,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Cicor Technologies (+ 5,42 Prozent auf 146,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,80 Prozent auf 1,14 CHF), Gurit (+ 4,62 Prozent auf 24,90 CHF), Arbonia (+ 3,81 Prozent auf 5,45 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,45 Prozent auf 13,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-6,42 Prozent auf 1,02 CHF), Addex Therapeutics (-5,28 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (-4,55 Prozent auf 0,13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,38 Prozent auf 0,14 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,76 Prozent auf 2,05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-OSRAM-Aktie aufweisen. 828 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,829 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at