SPI aktuell: SPI in der Verlustzone

Der SPI kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 20 275,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,528 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,279 Prozent auf 20 252,94 Punkte an der Kurstafel, nach 20 309,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 412,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 252,94 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,175 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 015,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 551,09 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 16 657,24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,15 Prozent. Bei 20 491,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 95,65 Prozent auf 90,00 CHF), Clariant (+ 17,34 Prozent auf 9,00 CHF), BACHEM (+ 5,16 Prozent auf 77,40 CHF), Zehnder A (+ 5,04 Prozent auf 66,70 CHF) und LEM (+ 4,30 Prozent auf 485,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen lastminutecom (-5,80 Prozent auf 13,00 CHF), Idorsia (-5,74 Prozent auf 6,16 CHF), Edisun Power Europe (-5,34 Prozent auf 63,80 CHF), Bucher Industries (-4,93 Prozent auf 318,50 CHF) und Adval Tech (-4,87 Prozent auf 43,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Clariant-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 798 130 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,281 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at