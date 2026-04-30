SPI aktuell: SPI klettert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,46 Prozent höher bei 18 480,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,338 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,603 Prozent leichter bei 18 284,25 Punkten, nach 18 395,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 554,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 278,81 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,608 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SPI noch bei 17 673,08 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 220,41 Punkten. Der SPI lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 16 479,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,31 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Medartis (+ 5,20 Prozent auf 76,90 CHF), OC Oerlikon (+ 4,43 Prozent auf 3,42 CHF), Adval Tech (+ 4,02 Prozent auf 36,20 CHF) und BACHEM (+ 3,82 Prozent auf 70,65 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen EvoNext (-7,38 Prozent auf 0,95 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,43 Prozent auf 17,08 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,28 Prozent auf 50,20 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,00 Prozent auf 14,06 CHF) und Addex Therapeutics (-4,82 Prozent auf 0,05 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 491 086 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 282,986 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at