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SIX-Handel im Fokus 09.10.2026 12:27:10

SPI aktuell: SPI klettert am Freitagmittag

SPI aktuell: SPI klettert am Freitagmittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,87 Prozent höher bei 19 506,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,996 Prozent fester bei 19 531,02 Punkten, nach 19 338,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 19 555,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 506,07 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,305 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der SPI bei 19 510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der SPI noch bei 19 998,19 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 17 391,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,93 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,46 Prozent auf 7,82 CHF), Komax (+ 4,77 Prozent auf 83,50 CHF), SoftwareONE (+ 4,73 Prozent auf 9,08 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,39 Prozent auf 51,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,33 Prozent auf 5,78 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Infomaniak (-8,49 Prozent auf 75,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF), Feintool International (-4,26 Prozent auf 11,25 CHF) und StarragTornos (-4,13 Prozent auf 34,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 873 518 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 314,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 2,43% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,10 3,39% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,70 -0,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 -0,85% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,20 -4,69% Feintool International AG (N) (FIH)
Infomaniak SA Act nom -B- 75,47 -7,92% Infomaniak SA Act nom -B-
Komax AG 89,40 4,32% Komax AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 55,10 4,75% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,12 5,73% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Private Equity Holding AG 64,00 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,00 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9,61 4,91% SoftwareONE
StarragTornos Holding 36,00 -0,83% StarragTornos Holding
UBS 42,96 2,43% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 55,00 3,77% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 542,69 1,06%

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