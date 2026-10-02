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SPI-Performance im Blick 02.10.2026 17:58:45

SPI aktuell: SPI klettert letztendlich

SPI aktuell: SPI klettert letztendlich

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Am Freitag tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,34 Prozent stärker bei 19 397,24 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,435 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 295,06 Zählern und damit 0,187 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 331,21 Punkte).

Bei 19 295,06 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 500,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 2,48 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der SPI noch bei 20 183,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 206,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 117,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,33 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 15,44 Prozent auf 24,82 CHF), Sensirion (+ 6,31 Prozent auf 94,30 CHF), BVZ (+ 6,08 Prozent auf 1 570,00 CHF), LEM (+ 4,05 Prozent auf 693,00 CHF) und Adval Tech (+ 3,77 Prozent auf 44,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-18,88 Prozent auf 4,34 CHF), Gurit (-15,51 Prozent auf 48,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,94 Prozent auf 0,14 CHF), EvoNext (-3,60 Prozent auf 2,14 CHF) und Kudelski (-3,54 Prozent auf 1,23 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 419 977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307,442 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 47,00 3,52% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 25,90 13,10% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 -0,52% Barry Callebaut AG (N)
BVZ AG 1 570,00 6,08% BVZ AG
Curatis AG 17,50 -1,41% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,28 -3,39% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 51,60 -14,85% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,90 0,00% Highlight Event and Entertainment AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 -3,36% Kudelski S.A. (I)
LEM S.A. 744,00 4,49% LEM S.A.
MindMaze Therapeutics 0,15 -4,58% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,60 -0,42% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 101,20 6,86% Sensirion Holding AG
UBS 42,41 0,33% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 397,24 0,34%

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