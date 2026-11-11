SPI aktuell: SPI klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,11 Prozent im Plus bei 21 166,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 21 181,24 Zählern und damit 0,175 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21 144,31 Punkte).

Bei 21 159,84 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 21 185,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19 542,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 511,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 503,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,95 Prozent auf 9,91 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), Huber + Suhner (+ 2,91 Prozent auf 169,80 CHF), DocMorris (+ 2,42 Prozent auf 19,05 CHF) und Zehnder A (+ 2,38 Prozent auf 73,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Alcon (-8,18 Prozent auf 56,82 CHF), Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 16,50 CHF) und WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 231 807 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 353,493 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at