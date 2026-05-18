SPI aktuell: SPI letztendlich in der Gewinnzone

Der SPI gönnte sich am Montagabend eine Verschnaufpause.

Am Montag ging der SPI nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 18 716,55 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,697 Prozent auf 18 550,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 681,02 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 540,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 809,15 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der SPI bei 18 874,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 035,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16 904,74 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 15,87 Prozent auf 0,07 CHF), Sonova (+ 7,87 Prozent auf 193,20 CHF), EvoNext (+ 5,51 Prozent auf 1,34 CHF), Gurit (+ 5,48 Prozent auf 36,60 CHF) und Addex Therapeutics (+ 5,33 Prozent auf 0,05 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,85 Prozent auf 0,39 CHF), Edisun Power Europe (-7,06 Prozent auf 63,20 CHF), Idorsia (-5,80 Prozent auf 4,19 CHF) und Xlife Sciences (-4,67 Prozent auf 20,40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 159 277 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,762 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at