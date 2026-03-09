Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|SIX-Handel im Blick
|
09.03.2026 17:58:49
SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot
Der SPI sank im SIX-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 17 964,17 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,429 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1,15 Prozent leichter bei 17 892,41 Punkten, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 574,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 964,17 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Der SPI wurde vor einem Monat, am 09.02.2026, mit 18 689,12 Punkten bewertet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 17 768,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der SPI mit 17 239,04 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,52 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 574,72 Zählern.
Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 12,58 Prozent auf 35,80 CHF), Ascom (+ 11,88 Prozent auf 5,37 CHF), Gurit (+ 8,70 Prozent auf 26,25 CHF), Kudelski (+ 6,31 Prozent auf 1,18 CHF) und Varia US Properties (+ 5,62 Prozent auf 18,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil BioVersys (-10,94 Prozent auf 22,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-10,52 Prozent auf 96,10 CHF), Evolva (-10,12 Prozent auf 0,87 CHF), Addex Therapeutics (-10,00 Prozent auf 0,05 CHF) und GAM (-8,61 Prozent auf 0,11 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 311,667 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
09.03.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,05
|10,53%
|Adval Tech AG
|38,40
|1,59%
|Ascom
|5,86
|10,98%
|BioVersys
|22,80
|-10,94%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|106,00
|-6,19%
|Evolva Holding AG
|0,95
|-5,94%
|GAM AG
|0,13
|1,10%
|Gurit Holding AG
|28,75
|8,49%
|Kudelski S.A. (I)
|1,29
|5,31%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|382,00
|-2,00%
|UBS
|33,59
|1,45%
|Varia US Properties
|18,80
|5,62%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 964,17
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.