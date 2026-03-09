Addex Therapeutics Aktie

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

SIX-Handel im Blick 09.03.2026 17:58:49

SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot

SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot

Der SPI zeigte sich am Montag schwächer.

Der SPI sank im SIX-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 17 964,17 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,429 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1,15 Prozent leichter bei 17 892,41 Punkten, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 574,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 964,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wurde vor einem Monat, am 09.02.2026, mit 18 689,12 Punkten bewertet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 17 768,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der SPI mit 17 239,04 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,52 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 574,72 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 12,58 Prozent auf 35,80 CHF), Ascom (+ 11,88 Prozent auf 5,37 CHF), Gurit (+ 8,70 Prozent auf 26,25 CHF), Kudelski (+ 6,31 Prozent auf 1,18 CHF) und Varia US Properties (+ 5,62 Prozent auf 18,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil BioVersys (-10,94 Prozent auf 22,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-10,52 Prozent auf 96,10 CHF), Evolva (-10,12 Prozent auf 0,87 CHF), Addex Therapeutics (-10,00 Prozent auf 0,05 CHF) und GAM (-8,61 Prozent auf 0,11 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 311,667 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adval Tech AG

Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 10,53% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 38,40 1,59% Adval Tech AG
Ascom 5,86 10,98% Ascom
BioVersys 22,80 -10,94% BioVersys
COSMO Pharmaceuticals N.V. 106,00 -6,19% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Evolva Holding AG 0,95 -5,94% Evolva Holding AG
GAM AG 0,13 1,10% GAM AG
Gurit Holding AG 28,75 8,49% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,29 5,31% Kudelski S.A. (I)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,00 -2,00% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 33,59 1,45% UBS
Varia US Properties 18,80 5,62% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 964,17 -0,75%

