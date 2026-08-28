Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Index-Performance 28.08.2026 17:58:28

SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Heute legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 20 270,57 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,525 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,373 Prozent fester bei 20 338,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 263,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 261,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 354,02 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,101 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 401,08 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 084,30 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 957,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,12 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell BioVersys (+ 8,50 Prozent auf 26,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,09 Prozent auf 0,19 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 6,78 Prozent auf 283,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,43 Prozent auf 53,00 CHF) und Curatis (+ 6,22 Prozent auf 20,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Flughafen Zürich (-7,71 Prozent auf 208,20 CHF), Idorsia (-7,22 Prozent auf 5,34 CHF), Stadler Rail (-3,63 Prozent auf 30,28 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF) und Feintool International (-3,23 Prozent auf 12,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 847 954 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 317,908 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BioVersys 26,80 8,50% BioVersys
Compagnie Financiere Tradition S.A. 296,00 6,47% Compagnie Financiere Tradition S.A.
Curatis AG 20,50 6,22% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,56 -0,78% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,30 -3,91% Feintool International AG (N) (FIH)
Flughafen Zürich AG 224,20 -7,28% Flughafen Zürich AG
Idorsia AG 5,69 -7,41% Idorsia AG
Logitech S.A. 84,52 0,52% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,20 6,88% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 390,20 -2,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Stadler Rail 32,12 -4,18% Stadler Rail
UBS 47,27 1,29% UBS
Villars SA 585,00 -3,31% Villars SA
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 55,60 4,91% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 270,57 0,04%

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